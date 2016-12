Ramsey spreekt van frustrerend seizoen: "Zeker na EK"

20:24 – Voor Aaron Ramsey is de eerste seizoenshelft bij Arsenal niet al te best begonnen. De middenvelder ontbrak in maar liefst negentien wedstrijden vanwege een slepende dijbeenblessure. Zijn grootste doel voor 2017 is dan ook om fit te blijven.



"Dit is tot dusver een teleurstellend seizoen voor mij", aldus Ramsey op de website van Arsenal. "Helemaal na het goede EK met Wales. Die lijn wilde ik doortrekken, maar alles ging een beetje met vallen en opstaan. Ik probeer hard te werken en erachter te komen wat goed voor me is en hopelijk blijf ik fit."



Ramsey, die tijdens zijn loopbaan al meerdere keren met spierblessures kampte, vindt het vooral zwaar om iedere keer weer te moeten revalideren. "Je moet steeds aan je fitheid werken tijdens trainingen en je altijd weer terug knokken in het elftal. Maar vanaf nu wil ik alleen nog maar vooruit kijken en fit blijven", besluit de middenvelder.