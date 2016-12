Velthuizen maakt in druk in Israël: "Miste dat bij Vitesse"

20:55 – Piet Velthuizen staat sinds een half jaar onder de lat bij Hapoel Haifa FC in Israël. De doelman werd in acht van de veertien wedstrijden verkozen tot man of the match en de voorzitter van de club wil het contract van de Nederlander graag verlengen.



Na anderhalf jaar op de bank te hebben gezeten bij Vitesse vertrok Velthuizen naar Hapoel Haifa, waar hij snel zijn vorm weer vond. "Dat komt door de omgeving. De keeperstrainer hier draagt me op handen. Vanaf de eerste dag gaf hij me zo'n warm gevoel, alsof ik zijn zoon ben. Dat had ik echt nodig, een warm bad. Dat had ik de laatste jaren bij Vitesse gemist", vertelt Velthuizen aan De Gelderlander.



Velthuizen is in Israël in het bezit van een eenjarig contract en zijn naam is inmiddels ook bekend bij de topclubs uit de competitie. "De Amerikaanse eigenaar van Hapoel heeft me twee keer gebeld, hij komt in januari naar Israël en wil dan ook met mij praten. Hij wil me langer aan de club binden. Ik hoor wel wat zijn plannen zijn. Anders gaan we verder kijken. Er staat nog niets vast", aldus de dertigjarige doelman.