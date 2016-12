De Gea blij met aanstelling Mourinho: "Er is nu rust"

22:30 – David de Gea heeft het onder José Mourinho uitstekend naar zijn zin bij Manchester United. De doelman geeft aan dat de situatie bij de club verbeterd is sinds de aanstelling van de Portugese manager. Wel kunnen de prestaties op het veld volgens de Spanjaard nog beter.



Volgens De Gea hebben er veel veranderingen plaatsgevonden bij Manchester United sinds Mourinho aan het roer staat. "Hij is een winnaar en wil elke wedstrijd en elke competitie winnen. Hij werkt heel hard en staat dicht bij de spelers. Voor mij is dat een goed iets", aldus de doelman op de website van Manchester United.



"Hij maakt altijd grappen met ons en is iemand met een sterk karakter, dat is goed", vervolgt De Gea. "Met de nieuwe trainer en de aankopen die in de zomer zijn gedaan is alles nu rustiger, meer een normale situatie. Nu moeten we het op het veld gaan laten zien. Manchester United is een grote club en de fans verdienen meer dan wat ze in de laatste jaren hebben gezien."