Dost en Sporting boeken moeizame bekerwinst op Varzim

0:15 – Sporting Portugal heeft een moeizame overwinning op Varzim, dat uitkomt op het tweede niveau, geboekt in het Portugese bekertoernooi. Na negentien minuten spelen maakte aanvaller Gelson Martins het enige doelpunt van de wedstrijd.



Sporting begon met twee Nederlanders, Bas Dost en Luc Castaignos, in de aanval. De treffer van Gelson in de negentiende minuut leek een voorbode voor een grote overwinning, maar niks bleek minder waar. Sporting had het lastig met het vinden van het net en ook met voormalig FC Twente-aanvaller Bryan Ruiz in de ploeg voor Castaignos wilde de tweede goal niet vallen.



Varzim kwam echter ook niet tot scoren en dus bleek het doelpunt van Gelson genoeg voor de overwinning in groep A van de Taça da Liga. Sporting gaat momenteel in de poule met Varzim, Vitoria de Setubal en Arouca aan kop met zes punten uit twee duels.