PSV kondigt op ludieke manier terugkeer Van Ginkel aan

14:04 – Op een bijzondere manier heeft PSV op oudjaarsdag de tijdelijke terugkeer van Marco van Ginkel aangekondigd. De Eindhovenaren huren de middenvelder voor een tweede keer van Chelsea. De eerste seizoenshelft gebruikte Van Ginkel nog om weer volledig fit te geraken.



PSV liet de fans eerst flink speculeren met een cryptisch bericht op Twitter. In tweet achtereenvolgende tweets stonden screenshots van een groepsgesprek op WhatsApp. In dat groepsgesprek werd een nieuw nummer toegevoegd door de elftalleider en reageren enkele spelers op het nieuwe lid.



Toen het speculeren eenmaal op gang kwam, werd een tweede screenshot toegevoegd. Daarop noemde Luuk de Jong de naam Marco, wat het voor velen duidelijk maakte om wie het ging. Het groepsgesprek is waarschijnlijk via photoshop gemaakt, aangezien het nieuwe lid ook een oud bericht in het groepsgesprek kan zien. Dat is normaal gesproken niet het geval.