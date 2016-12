Hughes gunt herstelde Afellay basisplaats tegen Chelsea

15:36 – Ibrahim Afellay is volledig terug na acht maanden blessureleed. In de vorige speelronde maakt hij nog zijn rentree met een invalbeurt voor Stoke City. Op oudejaarsdag mag de Nederlander in de basis beginnen op bezoek bij Chelsea.



De dertigjarige speler staat op het middenveld gepositioneerd. In april van dit jaar scheurde Afellay zijn kruisband af, waarna een lange periode van revalidatie het gevolg was. Hoofdtrainer Mark Hughes heeft het volste vertrouwen in de fysieke gesteldheid van Afellay.



Afellay staat met Stoke City voor de enorm lastige opgave Chelsea van een overwinning af te houden. De koploper van de Premier League won de laatste twaalf competitiewedstrijden. Stoke wist zelf de laatste vier competitieduels niet te winnen.