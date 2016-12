'Narsingh krijgt toestemming voor gesprek met Swansea'

16:48 – PSV is bereid mee te werken aan een transfer van Luciano Narsingh naar Swansea City. De vleugelaanvaller van de Eindhovenaren heeft toestemming gekregen om met de club uit Wales te praten. De Premier League-club vecht op dit moment tegen degradatie.



Zodra Narsingh tot een persoonlijk akkoord komt met PSV zal de transfer in een stroomversnelling kunnen komen, zo meldt het Algemeen Dagblad. Op dit moment zit alles nog in de oriënterende fase. De kans is dan ook groot dat Narsingh maandag met de rest van de ploeg meegaat op trainingskamp naar Spanje.



Naar verluidt verlangt PSV vijf miljoen euro voor Narsingh en is Swansea bereid dat op tafel te leggen. PSV haalde de voorhoedespeler in 2012 weg bij sc Heerenveen. Ook Florian Jozefzoon en Simon Poulsen mogen uitkijken naar een nieuwe werkgever.