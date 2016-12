Van Dijk sluit jaar af met rode kaart en nederlaag

18:15 – Virgil van Dijk ontpopte zich in de eerste seizoenshelft tot één van de sterkhouders bij Southampton, maar hij heeft het jaar afgesloten met een tegenvaller. De Nederlandse verdediger werd op oudjaarsdag in de slotfase van de thuiswedstrijd tegen West Bromwich Albion met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd. Southampton ging ook nog eens onderuit in het eigen St. Mary's Stadium: 1-2.



Van Dijk, die zich met zijn goede spel van de afgelopen maanden in de kijker zou hebben gespeeld bij meerdere topclubs, werd in de 89ste minuut met zijn tweede gele prent van het veld gestuurd. De oud-speler van FC Groningen en Celtic moest boeten voor een overtreding op Salomon Rondon. Wegens een tackle op Hal Robson-Kanu ontving Van Dijk na ruim een half uur spelen zijn eerste gele kaart.



Robson-Kanu kroonde zich met een goal vijf minuten na rust tot matchwinner. De Welshman scoorde op aangeven van Matt Phillips. Twee minuten voor rust waren de rollen bij de gelijkmaker nog omgedraaid, toen was Robson-Kanu de aangever en Phillips de afmaker. Shane Long had Southampton in de 41ste minuut nog aan de leiding gebracht. Bij de thuisclub ontbrak Jordy Clasie vanwege een blessure en stond Cuco Martina in de basis.



Door een rake kopbal van Islam Slimani in de twintigste minuut vloerde Leicester City op eigen terrein West Ham United met 1-0. Mede door een hattrick van Andre Gray boekte Burnley FC een 4-1 thuiszege op Sunderland, dat met Patrick van Aanholt aan de aftrap verscheen. Met Nathan Aké bij de eerste elf versloeg AFC Bournemouth hekkensluiter Swansea City met 0-3. Bij de thuisclub had Leroy Fer een basisplaats en zat Mike van der Hoorn niet bij de selectie.