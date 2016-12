Mourinho leeft mee met 'Boro': "Maar zege is terecht"

18:44 – Manchester United-manager José Mourinho leeft mee met zijn Middlesbrough-collega Karanka, maar vindt de overwinning van zijn elftal wel terecht. De Engelse topclub boog zaterdag op het eigen Old Trafford tegen de promovendus met twee late doelpunten een 0-1 achterstand om in een 2-1 overwinning.



Mourinho en Karanka zijn goede vrienden van elkaar. Tussen 2010 en 2013 was laatstgenoemde bij Real Madrid de rechterhand van de Portugese tacticus en de twee hebben nog steeds een hechte band. "Ik voel met Middlesbrough mee. Niet alleen met mijn broeder (Karanka, red.), maar ook met de spelers. Zij hebben alles gegeven en het is altijd pijnlijk om in de slotfase te verliezen", reageerde Mourinho na afloop voor de camera van het Amerikaanse NBCSN.



Toch vindt Mourinho de winst van Manchester United verdiend. "Want wij hebben zo goed gespeeld en zoveel kansen gecreëerd. We hebben ook drie doelpunten gemaakt", doelde de Portugees naast de twee late goals op een afgekeurde treffer van Zlatan Ibrahimovic in de eerste helft. Een doelpunt van de Zweedse spits werd geannuleerd wegens gevaarlijk spel, maar daarmee was niet iedereen het eens. "We verdienden het dus om te winnen. We hebben geen geluk gehad, het was gewoon gerechtigheid in de 86ste minuut", besloot Mourinho.