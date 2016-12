Wijnaldum kopt Liverpool in kraker langs Manchester City

20:28 – Op oudjaarsdag heeft Liverpool de strijd om de tweede plaats in de Premier League in een rechtstreeks duel met Manchester City vooralsnog in haar voordeel weten te beslissen. Een vroeg doelpunt van Georginio Wijnaldum bleek genoeg voor de zege in een verder bleke topper (1-0), die zich kenmerkte door veel balverlies en weinig kansen.



The Reds blijven door de zege op Anfield in het spoor van koploper Chelsea, hoewel het gat nog steeds zes punten blijft. Voor Manchester City begint in 2017 de grote inhaalrace. De ploeg van Guardiola ziet het verschil in punten met Liverpool groeien naar vier, terwijl het gat met Chelsea inmiddels tien punten bedraagt. Bovendien is Arsenal de ploeg nu tot op twee punten genaderd.



(snel meer)