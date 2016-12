20:48 – Georginio Wijnaldum was zaterdag de grote man in de kraker tussen Liverpool en Manchester City, de laatste Premier League-wedstrijd van 2016. De Nederlandse middenvelder zorgde met een kopbal in de achtste minuut voor het enige doelpunt op Anfield (1-0).



"Het was een goede goal. Na een rush van Adam Lallana was ik er om raak te koppen", aldus Wijnaldum na afloop voor de camera van het Britse BT Sport. Analisten van deze zender noemden de treffer van de Oranje-international 'Shearer-esque'. "Shearer heeft veel doelpunten gemaakt met het hoofd, ik ook", antwoordde Wijnaldum. "Men denkt dat ik niet kan koppen, omdat ik niet zo groot ben. Maar toen ik jong was, heb ik er veel op getraind."



Wijnaldum verruilde Newcastle United afgelopen zomer voor Liverpool. Hij voelde zich al snel op zijn gemak bij zijn nieuwe club. "Ik moet zeggen dat mijn teamgenoten het me gemakkelijk gemaakt hebben", vervolgde hij. "Ze hebben ervoor gezorgd dat ik me snel thuis voelde en hebben me waar nodig geholpen. Daardoor kon ik snel mijn draai vinden in het team en de stad."