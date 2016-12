Klopp over winnende goal Wijnaldum: "Schitterend"

22:00 – Dankzij een doeltreffende kopbal van Georginio Wijnaldum in de openingsfase won Liverpool de Premier League-kraker tegen Manchester City met 1-0. Jürgen Klopp, de manager van The Reds, is er blij mee.



"Als je zoveel in een wedstrijd als deze stopt, dan wil je ook het maximale resultaat. Dat is ons gelukt", jubelde Klopp na afloop bij de BBC. "Het was moeilijk. We kwamen niet tot heel veel kansen, maar hebben goed verdedigd. Het doelpunt dat we zelf maakten, was schitterend. Waarschijnlijk hadden we de betere kansen, ik kan me eigenlijk geen echte mogelijkheden voor hen herinneren. Balverlies was in de tweede helft ons grootste probleem."



Er was eerder dit seizoen nog kritiek op de Liverpool-defensie. Klopp: "Ik weet dat iedereen het heeft over onze verdediging. Maar het gaat niet om doelpunten voorkomen, dat is het eindresultaat, het gaat erom hoe we met elkaar samenwerken. Volgens mij hebben we het minst aantal schoten op doel tegen in de competitie. Vanavond was het concentratieniveau buitengewoon. Ik maak me niet druk over de kritiek op onze defensie. Je haalt altijd de dingen eruit die niet goed zijn, maar zo valt elke treffer."