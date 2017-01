Dolberg blikt terug op debuut: "Wist niet wat me overkwam"

11:13 – Voor Kasper Dolberg zal 2016 hem bijblijven als het jaar van zijn doorbraak. De talentvolle aanvaller veroverde al vrij snel een basisplaats bij Ajax en werd eveneens opgeroepen voor het nationale elftal van Denemarken. "Iedereen sprak over me en dat waar iedereen over sprak, mijn debuut, gebeurde."



In gesprek met de NOS blikt Dolberg terug op de avond van zijn debuut voor Denemarken tegen Kazachstan. "Ik besefte niet goed wat me overkwam. Nu ik eraan terugdenk, realiseer ik me dat wel. Iedereen sprak over me en dat waar iedereen over sprak, mijn debuut, gebeurde. Een bijzonder moment", aldus de aanvaller, die ook bekendstaat om het feit dat hij weinig praat. "Het maakt me niet uit dat mensen zeggen dat ik zo stil ben. Ze hebben gelijk. Ik ga niet snel in discussie, maar als ik iets wil zeggen, doe ik dat."



Naast Dolberg maakten ook leeftijdsgenoten als Donny van de Beek, Abdelhak Nouri, Matthijs de Ligt en Pelle Clement hun debuut voor Ajax. Volgens de Deen wordt Carel Eiting de volgende die de stap naar het eerste elftal gaat zetten. "Hij ziet het spel zo goed. Een genot om mee te spelen. Door hem was ik echt verrast. Hij weet ook veel over voetbal. Ik kan altijd bij hem terecht. Hij heeft me veel geholpen het afgelopen jaar, heeft veel met me gepraat."