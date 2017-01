Robben: "Transfer naar Bayern een lastige beslissing"

14:12 – Eén van de moeilijkste beslissingen die Arjen Robben in zijn loopbaan heeft moeten nemen was het besluit om Real Madrid te verruilen voor Bayern München. De aanvaller wilde graag in Spanje blijven, maar kreeg in de voorbereiding geen kans om zijn kwaliteiten te laten zien.



"Het was een aparte zomer. Perez kwam terug als nieuwe president en er werden aankopen gedaan. Cristiano Ronaldo, Kaka, Karim Benzema, Alonso. Ze kwamen allemaal tegelijk voor ik weet niet wat voor een bedragen", herinnert Robben zich in het FOX Sports-programma Made in the Eredivisie. "Toen werd ons verteld, via mijn zaakwaarnemer en vader waarna we op gesprek gingen, dat ze nog wat aan me konden verdienen."



In eerste instantie wilde Robben niet vertrekken, maar uiteindelijk slaagde Bayern München er toch in om de aanvaller aan te trekken. "Maar als ik nu terugkijk, is dat mijn moeilijkste beslissing ooit geweest. Bayern deed er alles aan om je binnen te halen. En Louis van Gaal zat daar natuurlijk, dat was voor mij een belangrijke factor in het geheel", aldus de international.