Memphis wil positief jaar: "Opbouwen en niet afbreken"

14:29 – Memphis Depay is het laatste jaar nogal eens onderwerp van gesprek geweest. Of het nou ging om zijn kledingstijl of prestaties op het veld, er werd altijd wel wat geschreven over de aanvaller van Manchester United. Met een nieuwsjaarsfilmpje speelt hij daar handig op in.



Via zijn sociale media komt Memphis met een filmpje waarin hij iedereen een gelukkig nieuwjaar wenst. De Nederlands international verwijst in het begin direct naar de hoed waarmee hij tijdens een interlandperiode van Oranje voor ophef zorgde.



De aanvaller komt ook nog met zijn goede voornemens en wensen voor het nieuwe jaar. "Ik hoop op een positiever 2017. Dat het een jaar wordt waarin we elkaar opbouwen in plaats van alleen maar afbreken."