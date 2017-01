Mourinho baalt van besluit Ivoorkust over meespelen Bailly

15:46 – José Mourinho had maandag tijdens de wedstrijd tegen West Ham United graag de beschikking gehad over Eric Bailly. Manchester United had het verzoek bij Ivoorkust neergelegd of de centrumverdediger zich een dag later bij de nationale ploeg kon melden voor de Afrika Cup, maar dat werd niet gehonoreerd.



Tegenover de Engelse media laat Mourinho weten dat Baily geen deel uitmaakt van de selectie voor het duel met West Ham United. "Bailly gaat naar de nationale ploeg. Hij moet zich op 2 januari al melden. We hebben gevraagd of het mogelijk was dat hij op drie januari zou komen, maar dat haalde niks uit. Hij kan dus niet spelen."



"Ik hoop dat Ivoorkust de Afrika Cup wint. Met dit soort beslissingen controleren ze elke seconde, dus het kant niet anders dan dat ze het toernooi gaan winnen", aldus een cynische Mourinho. Ivoorkust begint op maandag 16 januari met een wedstrijd tegen Togo. Daarnaast treft het land in de groepsfase nog Marokko en Congo.