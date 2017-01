Southgate bezorgd: "Jonge spelers krijgen te veel betaald"

18:34 – Gareth Southgate is bang dat de flinke salarissen die talenten al op jonge leeftijd krijgen ervoor zorgen dat er minder topspelers doorbreken. De bondscoach stelt dat het niet meer nodig is voor die spelers om hun volledige potentie te benutten omdat ze 'veel betaald krijgen zonder iets te bereiken'.



Wel verwacht Southgate dat de echte talenten altijd zullen komen bovendrijven. "Ze hebben die drive en de vastberadenheid", aldus de 46-jarige trainer in gesprek met de BBC. Hij noemt Cristiano Ronaldo en Lionel Messi als voorbeeld. "Zij verlangen niet naar meer geld maar naar prijzen en willen het beste uit zichzelf halen."



"Ik ben bezorgd over ieder jong talent uit de jeugdopleiding dat het eerste elftal nog niet heeft gehaald. Soms denken ze van wel omdat ze veel betaald krijgen terwijl ze eigenlijk nog niets bereikt hebben. Als je de drive vanbinnen niet hebt, dan bestaat er een kans dat je het hoogste niveau niet haalt. Dat zal financieel eerst weinig uitmaken, maar later kijken deze spelers terug en hebben ze spijt", concludeert de bondscoach.