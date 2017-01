Giroud blijft bescheiden: "Ik had maximaal geluk"

19:12 – Toen Olivier Giroud zondagavond arriveerde in de mixed zone voor een interview met Sky Sports had hij zijn schorpioendoelpunt nog niet teruggezien. Daarom werd op het scherm dat al klaar stond het filmpje ingestart. De Franse spits van Arsenal genoot van de beelden, maar gaf ook toe dat hij geluk heeft gehad.



"Ik kreeg de voorzet van Alexis Sánchez iets achter me en probeerde het daarom met de hak. Ik had maximaal geluk", bleef Giroud bescheiden. Toen de verslaggever hem vroeg of het echt geluk was, herhaalde de aanvaller dat. "Ja, het kwam op geluk aan. Ik stond wel goed in balans. Die goal gaf een geweldig gevoel, want ik wilde al vanaf de eerste minuut scoren. Dat is gelukt, dat is mooi voor mij en het team. Of ik dit ooit eerder heb gedaan? Nee, nooit. Dit is het mooiste doelpunt dat ik heb gemaakt."



Met zijn prachtige doelpunt legde Giroud de basis voor een 2-0 overwinning van Arsenal op Crystal Palace. Komende dinsdag wacht de Londenaren alweer hun volgende duel, dan uit tegen AFC Bournemouth. "Het team doet het goed en we moeten proberen het momentum vast te houden. Het is leuk om te winnen op de eerste dag van het nieuwe jaar", besloot Giroud.