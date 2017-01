Allardyce: "Maker speelschema moet ontslagen worden"

1 januari 2017 – Crystal Palace-manager Sam Allardyce is niet blij met het speelschema in de Premier League. De Londense club verloor zondag met 2-0 bij Arsenal en moet komende dinsdag alweer aan de bak tegen degradatieconcurrent Swansea City, dat zaterdag al in actie kwam en dus één dag meer rust heeft.



"Waarom kunnen we niet op woensdag spelen?", mopperde Allardyce na de nederlaag bij Arsenal op de persconferentie in het Emirates Stadium. "Ik weet niet wie het schema maakt, maar hij moet echt ontslagen worden. Swansea heeft een voorsprong van 24 uur op ons. Met zoveel op het spel wil je een eerlijk duel. De vermoeide spelers zullen herstellen, maar onze spelers hebben niet de tijd om honderd procent te herstellen."



"Onze spelers moeten klaar zijn voor Swansea, dit is een grote wedstrijd die we moeten winnen. Onze finale is dinsdag, zonder twijfel", besloot Allardyce. Crystal Palace heeft vier punten voorsprong op hekkensluiter Swansea.