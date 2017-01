De kans is groot dat Gudelj gaat cashen in China

7:06 – Nemanja Gudelj lijkt zijn uitzichtloze situatie bij Ajax te verruilen voor een lucratief contract in China. De 25-jarige middenvelder heeft met Tianjin Teda overeenstemming bereikt over een contract voor drie seizoenen, zo melden goed ingevoerde bronnen tegen De Telegraaf. Directeur spelerszaken Marc Overmars heeft de interesse van de Chinese club bovendien tegenover deze krant bevestigd.



Tekent Gudelj inderdaad bij Tianjin Teda, dan wordt hij meteen multimiljonair. Veel spelers en trainers gingen de Servische international al voor met een Chinese transfer. Onder meer Ramires, Alex Teixeira, Jackson Martinez, Obafemi Martins, Gervinho, Graziano Pellè, Oscar en Carlos Tevez zwichtten eerder al voor het grote geld in China. Bij de waarschijnlijke nieuwe werkgever van Gudelj staan Fredy Montero en Mbaye Diagne, die ook eerder in hun brood in Europa verdienden, al onder contract.



Een langer verblijf bij Ajax zat er niet meer in voor Gudelj, aangezien hij begin november bij Peter Bosz aangaf dat hij het niet kon opbrengen om op de bank plaats te nemen. Hij werd uit de selectie gezet door de trainer en opteerde vervolgens voor een vertrek. Clubs uit Engeland, Spanje, Frankrijk, Italië en Duitsland toonden interesse, maar de middenvelder staat dus voor een transfer naar China.



Met een weeksalaris van bijna 100.000 euro hoeft Gudelj niet op een houtje te bijten in China. Bovengenoemde ochtendkrant stelt dat de Serviër tot 2020 in totaal 17 miljoen euro netto kan opstrijken. Maar voordat het zover is, moet Ajax een akkoord bereiken met de oud-club van Sjoerd Ars en coach Arie Haan. De transfersom zou ongeveer 6 miljoen euro bedragen.