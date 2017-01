Witsel verkiest China boven Juventus: "Moeilijke keuze"

11:59 – Juventus zat lange tijd achter de diensten van Axel Witsel aan, maar heeft bot gevangen bij de Belgische international. De spelmaker verruilt Zenit St. Petersburg namelijk voor het Chinese Tianjin Quanjian, terwijl hij op het punt stond om naar Turijn te verkassen.



De Belg voegt zich zodoende bij de Chinese club waar de Italiaanse oud-wereldkampioen Fabio Cannavaro trainer is. De 27-jarige Witsel gaat naar verluidt 18 miljoen euro per seizoen verdienen bij Tianjin Quanjian. "Het was een moeilijke keuze", zegt de middenvelder tegen Tuttosport over zijn beslissing om naar China te verhuizen.



"Het was lastig, omdat ik naar een geweldige topclub als Juventus kon. Maar dit was een aanbieding die ik voor mijn familie niet kon weigeren", verklaart Witsel. "Toch ben ik Juventus dankbaar. Ze zijn heel netjes met mij omgegaan en ik hoop dat ze de Champions League kunnen winnen. Ik ga in ieder geval voor ze juichen. Wie weet kruisen onze paden elkaar in de toekomst alsnog", besluit de Rode Duivel.