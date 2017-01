NEC heet Larsson junior officieel welkom in Nijmegen

12:56 – Geruchten deden al een tijdje de ronde en nu heeft NEC definitief toegeslagen op de transfermarkt. De Nijmeegse eredivisionist bevestigt via de officiële clubkanalen dat Jordan Larsson de selectie per direct komt versterken. De 19-jarige aanvaller komt over van Helsingborgs IF, tekent een contract voor 3,5 jaar en ligt dus tot juli 2020 vast in het Goffertstadion.



Larsson is niet alleen jeugdinternational van Zweden, maar ook voormalig jeugdspeler van FC Barcelona. Dat hij in de befaamde jeugdacademie La Masia speelde is niet onlogisch, aangezien hij de zoon is van Henrik Larsson. Deze oud-international van Zweden maakte in zijn carrière naam bij onder meer Barça, Manchester United, Feyenoord en Celtic. Larsson was overigens coach van zijn zoon bij Helsingborgs, maar daar hield hij het in november voor gezien. De reden hiervoor was dat Jordan onheus bejegend werd na de degradatie van de Zweedse club.



Larsson junior heeft na 75 optredens (achttien goals en twaalf assists) voor Helsingborgs dus besloten om zijn carrière te vervolgen bij NEC. Dit tot vreugde van de technische leiding van de Nijmeegse club. "Met Jordan halen we een aanvaller in huis die voorin op verschillende posities uit de voeten kan. Hij is een speler met een uitstekende traptechniek en mentaliteit en ondanks het feit dat hij pas 19 jaar is, heeft hij toch ook al de nodige ervaring. Bij ons krijgt hij de kans om zich verder te ontwikkelen en de technische staf, de scouting en ikzelf zijn er van overtuigd dat hij dat onder onze trainer Peter Hyballa zal doen. We zijn blij dat we hem voor de lange termijn hebben kunnen vastleggen", zegt technisch manager Edwin de Kruijff op de clubwebsite.



De aanwinst wordt vandaag (maandag) al verwelkomd op het trainingsveld en reist op 3 januari mee naar het trainingskamp in het Spaanse Marbella.