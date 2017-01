NEC haalt Messaoud terug naar de Eredivisie

14:39 – Ruim anderhalf jaar na zijn vertrek keert Ali Messaoud terug op de Nederlandse velden. De voormalig middenvelder van Willem II gaat aan de slag bij NEC, dat hem voor een half seizoen huurt van FC Vaduz uit Liechtenstein. Hij is de tweede aanwinst van de club uit Nijmegen, na Jordan Larsson.



Messaoud is afkomstig uit de opleiding van AZ en maakte bij die club zijn debuut in de Eredivisie, tegen NEC. In de zomer van 2013 verhuisde hij naar Willem II, waarmee hij kampioen van de Jupiler League werd. In het kampioensjaar was de middenvelder goed voor tien goals en acht assists. Na twee jaar in Tilburg koos hij voor een avontuur bij FC Vaduz, dat net gepromoveerd was naar het hoogste niveau in Zwitserland.



NEC is blij met de komst van de aanvallende middenvelder. "Ali is een nummer tien met een groot loopvermogen en goede techniek. Een creatieve speler die zijn meerwaarde zal gaan hebben voor de selectie. We zijn blij dat hij bij ons komt tot het einde van het seizoen", aldus technisch manager Edwin de Kruijff.