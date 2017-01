'Chinese clubs hengelen naar diensten van Benteke'

18:50 – Christian Benteke kan deze maand zijn loopbaan een vervolg geven in de Chinese Super League. Beijing Guoan zou al een bod van ruim veertig miljoen afgewezen hebben zien worden. Benteke geeft naar verluidt de voorkeur aan de Premier League.



Naast Beijing Guoan zitten volgens Daily Mail ook andere clubs uit China achter de aanvaller aan. De Belgisch international voelt zich echter op zijn plek in Londen en krijgt het vertrouwen van hoofdtrainer Sam Allardyce. In zeventien wedstrijden was de 26-jarige spits goed voor acht doelpunten.



Crystal Palace nam de aanvaller afgelopen zomer over van Liverpool. Benteke zag landgenoot Axel Witsel wel het grote geld verkiezen boven het sportieve aspect. De middenvelder van Zenit Sint-Petersburg weigerde een aanbieding van Juventus vanwege een bod uit China.