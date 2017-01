Klopp: "Ik kan niet zo goed uitleggen wat ik zag"

19:01 – Liverpool verspeelde tot grote teleurstelling van Jürgen Klopp maandagavond dure punten in de strijd om het kampioenschap. Op bezoek bij Sunderland bleef het steken op een 2-2 gelijkspel. Klopp zag zijn elftal twee strafschoppen incasseren.



"Ik kan niet zo goed uitleggen wat ik zag. Mijn spelers kunnen beter, maar ik weet niet of je je normale niveau kunt halen met zo'n korte periode van rust tussen de wedstrijden", aldus Klopp tegenover de BBC. De Duitse coach speelde 43 uur voor het gelijkspel nog met zijn ploeg tegen Manchester City (1-0 overwinning). Liverpool staat nu acht verliespunten achter op koploper Chelsea.



Klopp voerde weinig veranderingen door in zijn elftal. Daniel Sturridge nam de plek in van de geblesseerde Jordan Henderson. "Voorafgaand aan de wedstrijd zei ik tegen mijn spelers dat ze niet hoefden op te draven. Zij konden dat gewoon aangeven, zonder dat ik dat ooit bekend zou maken. Niemand kwam naar me toe, wat op zich positief is."