Video: Guardiola geeft merkwaardig interview na zege

19:05 – Pep Guardiola was maandagavond blijkbaar niet in een goede bui na de 2-1 overwinning van Manchester City op Burnley. Zijn ploeg kreeg al vroeg in de wedstrijd een rode kaart. Voor Fernandinho was het zijn derde rode kaart in drie wedstrijden tijd.



Vanzelfsprekend vroeg de journalist van de BBC na afloop naar het moment van de Braziliaan. Guardiola weigerde daar echt op in te gaan. Ook op andere vragen ging Guardiola nauwelijks in, waarna hij na afloop snel wegliep.



Bekijk hier het interview