De Koning en Teijsse zetten punt achter onderling geschil

22:06 – Hans de Koning en Kenny Teijsse kunnen weer met elkaar door één deur. De hoofdtrainer van Go Ahead Eagles sprak voor aanvang van de eerste training van 2017 met de centrale verdediger.



Teijsse had zich in de ogen van De Koning misdragen voorafgaand aan het laatste competitieduel van de eerste seizoenshelft. De mandekker werd door de coach tegen FC Groningen uit de wedstrijdselectie gezet vanwege een verbale aanvaring tijdens het eten. Op dat moment was de selectie al in Groningen. Teijsse besloot de bus en de trein naar huis te pakken. "We hebben even met elkaar gezeten om het definitief uit te praten."



"Ik heb hem gezegd dat het zonde is dat hij zijn treinkaartje heeft moeten betalen", laat De Koning met een knipoog weten aan De Stentor. "Dat gebeurt wel eens met een speler, alleen had ik het niet van Kenny verwacht. Dat heb ik hem ook gezegd. Hij heeft me kort daarna een bericht gestuurd en tijdens de vakantie ook nog eens gebeld om zijn excuses te maken. Zo is hij dan ook wel weer."