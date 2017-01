Moyes kritisch op Klopp: "Soms zit het eenmaal tegen"

2 januari 2017 – De relatie tussen David Moyes en Jürgen Klopp lijkt niet heel vriendschappelijk te zijn. Moyes liet zich na het gelijkspel van zijn Sunderland tegen Liverpool (2-2) kritisch uit richting de Duitser. Sunderland kreeg twee strafschoppen voor eigen publiek.



Klopp was kritisch op de tweede strafschop. Sadio Mané maakte hands na een vrije trap die volgens Klopp onterecht was. Een handsbal van Emre Can in de zestien bleef eerder echter onbestraft. Dat steekt Moyes. "Soms zit het nu eenmaal tegen. Je zou eens moeten weten hoe het leven onderin de competitie is", aldus Moyes tegenover de Engelse media.



"Ik had hier ook kunnen schreeuwen om een andere strafschop vanwege een andere handsbal." Klopp bekritiseerde in de eerste seizoenshelft de tactiek van Sunderland, dat maandag de verdedigende speelstijl inruilde voor druk op de tegenstander. "Onze spelers lieten de supporters opveren door hun strijd tegen Liverpool en de manier waarop ze druk zetten."



"Misschien zou hij het waarderen als ik een Duitser was geweest. Dan had hij misschien gezegd: mooi, je doet iets anders."