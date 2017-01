Van 't Schip vertrekt wegens familieredenen uit Melbourne

7:31 – Het avontuur van John van 't Schip in Australië is per direct ten einde gekomen. De Nederlander heeft zijn taken als hoofdcoach van Melbourne City FC neergelegd, omdat hij terug naar Nederland wilde om voor zijn zieke vader te zorgen. Dat is in de nacht van maandag op dinsdag officieel aangekondigd.



Op de website van Melbourne City geeft Van 't Schip tekst en uitleg. "Ik heb te maken gekregen met een keuze tussen mijn familie in Nederland en mijn werk in mijn Australië en er was maar één juiste keuze", stelt de oefenmeester. "Ik wilde niet dat mijn persoonlijke omstandigheden op wat voor manier dan ook van invloed zouden zijn op de club. Ik was onderdeel van een sterke technische staf, die zich de afgelopen drie jaar flink ontwikkeld heeft. Dat geeft me het vertrouwen dat dit de progressie van de club niet zal dwarsbomen. Ik dank iedereen in Melbourne voor de steun en ben trots op wat we hier opgebouwd hebben", aldus Van 't Schip.



Van 't Schip wordt voorlopig vervangen door Michael Valkanis, maar gaat op zoek naar een permanente opvolger voor de Nederlandse trainer. In Melbourne heerst er begrip voor de keuze van Van 't Schip. "Zijn reactie op de familieomstandigheden geeft aan wat voor man hij is. Juist hierdoor was hij zo belangrijk voor de ontwikkeling van de club, zowel op als naast het veld. Dat resulteerde in onze eerste prijs", zegt voorzitter Khaldoon Al Mubarak, die doelt op de winst van de FFA Cup van afgelopen jaar.



Sinds 2013 stond Van 't Schip aan het roer in Melbourne. Als voetballer speelde de 41-voudig international van Oranje (twee goals) jarenlang voor Genoa en Ajax. Na zijn spelerscarrière was hij werkzaam bij Jong Oranje (assistent), Ajax (jeugd, assistent, beloften en interim-coach), FC Twente, het Nederlands elftal (assistent), Melbourne Heart en het Mexicaanse Guadalajara.