Guardiola voelt dat zijn afscheidstour 'al begonnen is'

8:52 – Pep Guardiola is nog 'maar' 45 jaar oud, maar denkt niet hij nog heel lang als trainer werkzaam zal zijn. De manager van Manchester City zegt opvallend genoeg dat hij voor zijn gevoel al aanbeland is bij het laatste stadium van zijn carrière.



Guardiola werd afgelopen zomer door Man City aangesteld als opvolger van Manuel Pellegrini en opteerde na zijn periode bij FC Barcelona en Bayern München dus voor een nieuwe uitdaging. "Ik zal de volgende drie seizoenen nog in Manchester zijn. Misschien nog wel langer. Wellicht is dit wel een van mijn laatste teams", sprak Guardiola maandag voor de 2-1 thuiszege op Burnley tegen NBC. "Ik zal niet op de bank zitten tot ik 60 of 65 jaar oud ben. Ik heb het gevoel dat het proces van het afscheid nemen al begonnen is."



Guardiola, die een opmerkelijk interview gaf na de winst op Burnley, pakte al veertien trofeeën in zijn trainersloopbaan. "Ik arriveer al aan het einde van mijn carrière als coach, daar ben ik zeker van", zegt de tweevoudig winnaar van de Champions League.