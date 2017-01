Stegeman gaat één jaar toevoegen aan Heracles-periode

10:16 – Het was al bekend dat Heracles Almelo en John Stegeman graag langer met elkaar door wilden en nu is ook duidelijk geworden dat de 40-jarige oefenmeester zijn contract in het Polman Stadion met één seizoen gaat verlengen.



Er wordt snel witte rook verwacht in Almelo, waar men bewust voor een contractverlenging van één jaar kiest. "Dat was een wens van beide partijen. Daarna kijken we verder", reageert algemeen directeur Nico-Jan Hoogma bij TC Tubantia op de situatie rond Stegeman. De inkt lijkt snel op het contract te komen. "We hebben goede gesprekken gevoerd, het gaat nu nog om de laatste details. Maar dat moet goed komen."



Stegeman staat al sinds de zomer van 2014 voor de groep bij Heracles, waar hij de ontslagen Jan de Jonge opvolgde. De trainer is dus nog niet klaar bij de club uit Almelo. "De laatste plooien moeten nog worden gladgestreken", zegt Stegeman, die afgelopen seizoen voor het eerst in de clubhistorie Europees voetbal wist te realiseren met Heracles.