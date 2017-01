'Twee Chinese clubs melden zich voor Sneijder'

16:20 – Wesley Sneijder is de volgende speler die zich op de radar bevindt van de kapitaalkrachtige clubs uit China. Op basis van bronnen meldt Voetbal International dinsdag dat twee Chinese teams zich officieel bij Galatasaray hebben gemeld voor de 32-jarige spelmaker.



Van die twee ploegen is er één bij naam bekend, namelijk Beijing Guoan. Bij de nummer vijf van het afgelopen seizoen staat Burak Yilmaz onder contract. De aanvaller was in het verleden teamgenoot van Sneijder bij Galatasaray. Of de Oranje-international, die nog tot de zomer van 2018 vast ligt in Istanbul, zich laat verleiden door de Chinese miljoenen is echter nog maar de vraag.



Sneijder speelt sinds januari 2013 voor Galatasaray. De Turkse topclub nam hem destijds over van Internazionale. De Nederlander kwam in 158 officiële wedstrijden in actie voor Galatasaray en scoorde daarin 43 keer.