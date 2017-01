Giroud baalt na comeback: "Konden het beter doen"

3 januari 2017 – In de extra tijd redde hij met een rake kopbal een punt voor Arsenal na een 3-0 achterstand, toch heeft Olivier Giroud een teleurstellend gevoel overgehouden aan de uitwedstrijd tegen AFC Bournemouth (3-3).



"Ik ben blij dat ik het team heb kunnen helpen door de gelijkmaker te scoren, maar ik ben nog steeds teleurgesteld", reageerde Giroud na afloop bij Sky Sports. "Het is leuk om terug te komen tot 3-3, maar ons spel in de slotfase wijst mij erop dat we het beter hadden kunnen doen vanavond. Maar we hebben toch nog een punt gepakt en een geweldige mentale veerkracht laten zien, ik kan er mee leven."



Aaron Ramsey vulde aan: "Dit laat zien dat we klaar waren om tot het einde te knokken. Hopelijk hebben we dat signaal afgegeven, maar het gaat wel moeilijk worden nu", doelde hij op de achterstand van acht punten op koploper Chelsea, dat woensdag nog in actie komt tegen Tottenham Hotspur. "Er is nog een lange weg te gaan, dus hopelijk komen er nog verschuivingen."