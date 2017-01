FC Porto verliest bij Moreirense en ligt uit beker

0:19 – FC Porto zal ook de tiende editie van de Taça da Liga, het tweede bekertoernooi van Portugal, niet winnen. De ploeg van coach Nuno Espírito Santo verloor dinsdag de laatste groepswedstrijd bij Moreirense (1-0) en greep daardoor naast een ticket voor de halve finales.



Chico Geraldes voltrok met een doelpunt in de 49ste minuut het vonnis over Porto, waar Danilo Pereira en Yacine Brahimi in de laatste elf minuten allebei hun tweede gele kaart kregen. Door het verlies eindigt Porto zelfs als laatste in de poule, met twee punten uit drie duels. Moreirense verzekerde zich van de groepswinst en bereikte zodoende de laatste vier.



Alleen de vier poulewinnaars plaatsen zich voor de halve eindstrijd. Benfica ligt op koers voor kwalificatie. De equipe uit Lissabon, die zeven van de voorgaande negen edities van het toernooi won, pakte ook in haar tweede wedstrijd drie punten. Ditmaal werd tweedeklasser Vizela met 4-0 verslagen.