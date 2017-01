Klaassen: "We zijn blij dat Hakim hier blijft, net als André"

16:42 – Davy Klaassen beseft dat het nieuws over het mislopen van de Afrika Cup misschien moeilijk was voor Hakim Ziyech, maar de aanvoerder is zeer verheugd met het feit dat de Marokkaanse middenvelder 'gewoon' met Ajax op trainingskamp is en bij de seizoenshervatting tegen PEC Zwolle inzetbaar zal zijn.



"Ik was blij verrast toen ik zag dat hij niet was opgeroepen", reageert Klaassen bij Ajax TV op het feit dat Ziyech voor de Afrika Cup gepasseerd werd. "Voor hem zou het misschien wel even lastig zijn geweest, maar ik denk dat hij zich er wel overheen heeft gezet. Wij zijn blij dat hij hier blijft, net als André (Onana, red.)", glimlacht de captain van Ajax.



Op het trainingskamp in Portugal praten de spelers en staf van Ajax veel met elkaar. "Ik ben wel vaak aan het woord. Zo hoort het ook, als aanvoerder. En zo loopt het ook gewoon. Als ik iets vind, dan zeg ik dat ook", zegt Klaassen.



"We hebben twee weken rustig aan gedaan en gaan nu weer vol gas. We gaan aan ons spel werken. Daar moet nog veel aan gebeuren. We zijn op de goede weg en er gaat steeds meer goed, maar nu is het zaak om dat hele wedstrijden te kunnen gaan volhouden. We moeten nog dominanter worden. We moeten aanvallen iets beter uitspelen, de laatste keuze in het veld moet beter. Ik heb er vertrouwen in dat dit gaat lukken. Dat hebben we de eerste seizoenshelft ook gezien. We moeten er wel scherp op blijven", aldus Klaassen. "Kampioen worden is het enige wat telt. We willen zo goed mogelijk spelen, maar uiteindelijk gaat het om de landstitel."