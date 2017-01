Stoke trekt goalie aan, West Ham vangt bot bij Defoe

19:31 – Stoke City heeft de huurovereenkomst van Lee Grant omgezet in een permanent dienstverband. De 33-jarige doelman komt definitief over van Derby County en wordt daarmee beloond voor zijn uitstekende prestaties in de eerste seizoenshelft. Hij hield daarin zes keer de nul in vijftien competitieduels.



In zijn eerste seizoen in de Premier League wist Grant een van de revelaties te worden in Engeland. Stoke wilde hem daarom graag permanent vastleggen en dat is gelukt voor ongeveer 1,5 miljoen euro. De doelman heeft een contract voor 2,5 jaar getekend.



Defoe

Ondertussen heeft West Ham United geprobeerd om de uitstekend presterende Jermain Defoe los te weken bij Sunderland. Het bod van ruim 7 miljoen euro op de 34-jarige aanvaller is echter geweigerd. Defoe maakte dit seizoen maar liefst elf doelpunten voor het moeizaam draaiende Sunderland in 21 Premier League-wedstrijden.