Koeman lang zonder smaakmaker, Janssen niet in selectie

20:36 – Ronald Koeman heeft slecht nieuws over Everton naar buiten gebracht. Yannick Bolasie, een van de belangrijkste spelers van The Toffees, heeft een zware knieblessure opgelopen. Daardoor zal de rappe vleugelaanvaller waarschijnlijk een jaar buitenspel staan.



De 27-jarige Bolasie liep de kwetsuur op 4 december op, tijdens het 1-1 gelijkspel tegen Manchester United. "Het zal ongeveer elf of twaalf maanden duren voordat hij weer terug is. Het is een grote teleurstelling, maar hij zal zich terug knokken", zegt Koeman. Bolasie moet in de komende periode voor de tweede keer een kruisbandoperatie ondergaan.



Janssen

In Engeland is verder duidelijk geworden dat Vincent Janssen vanavond (woensdag) niet bij de wedstrijdselectie van Tottenham Hotspur zit voor de clash met Chelsea.