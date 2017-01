Van Halst: "Terugval na de winterstop niet ondenkbaar"

12:22 – Voor FC Twente en Jan van Halst was 2016 vooral een jaar met vele problemen. De proflicentie van de ploeg werd wegens aanhoudende financiële problemen ingetrokken en de club uit Enschede moest degraderen naar de Jupiler League. De technisch directeur ziet dat Twente het sportief gezien nu goed doet, maar houdt rekening met meerdere scenario's.



Volgens Van Halst had FC Twente degradatie naar de Jupiler League niet overleefd en balanceerde club op het randje van de dood. "Dat hebben we toen ook geroepen, hoewel het in twijfel werd getrokken. Men zag het als een drukmiddel richting het hoger beroep. Maar het was echt kantje boord. De faillissementsadvocaat liep al over de vloer. Het graszaad van het stadion werd al opgehaald. Busjes van de jeugd reden niet meer. Dat soort dingen", vertelt hij aan de NOS.



Waar vrijwel iedereen dacht dat het een lastig seizoen zou gaan worden voor Twente, staan de Enschedeërs na één seizoenshelft op een keurige zevende plaats. Toch zegt dat volgens Van Halst nog niet alles. "Ik staar me niet blind op de resultaten. Het is heel broos, we hebben een jonge groep. Een terugval na de winterstop is niet ondenkbaar. Het doel was om in de Eredivisie te blijven, dat roepen we nog steeds. Maar het moet gek lopen, willen we er nog uitvliegen."