Osasuna zet trainer Caparros na twee maanden op straat

16:32 – De samenwerking tussen Joaquin Caparros en Osasuna heeft niet lang geduurd. De Spaanse club heeft de trainer na goed twee maanden alweer de deur gewezen. Petar Vasiljevic - voorheen de technisch directeur - is aangesteld al zijn vervanger, zo meldt de club op haar website.



In de periode onder Caparros verloor Osasuna alle vijf haar wedstrijden in de competitie. De club staat zodoende allerlaatste met slechts zeven punten uit zestien duels. In de Copa del Rey werd er wel een ronde overleefd, maar in de heenwedstrijd van de achtste finale werd er al een 0-3 nederlaag geleden tegen SD Eibar.



De keus voor Vasiljevic is een gewaagde, de oud-verdediger van Osasuna heeft tot dusver alleen ervaring met het leiden van jeugdelftallen. Hij wordt in eerste instantie aangesteld tot het einde van dit seizoen. Zijn eerste klus wacht maandagavond als Valencia op bezoek komt.