Ministerie van Sport wil salarisplafond in Chinese competitie

16:48 – De Chinese voetbalclubs smijten momenteel met geld, maar als het aan de ministerie van Sport van het land ligt, komt daar snel een einde aan. Op de website van het ministerie wordt er gepleit voor het instellen van een salarisplafond. Het geld dat er is zou vooral geïnvesteerd moeten worden in het opleiding van jonge Chinese voetballers.



"We gaan de transfers van buitenlandse spelers en hun erg hoge lonen inperken", aldus een woordvoerder. "We willen een salarisplafond instellen om irrationele investeringen te vermijden. Bij een overtreding van die nieuwe regels kunnen clubs uitgesloten worden van professioneel voetbal."



Het ministerie van Sport heeft eerder al aangekondigd dat het clubs niet wil toestaan om meer dan vier buitenlandse spelers op de loonlijst te hebben. Momenteel mogen er per club vijf buitenlanders ingeschreven staan.



De voorbije periode zijn er veel spelers voor veel geld naar China vertrokken. Dit komt door de voetbalgekke president Xi Jinping, die veel geld over heeft om grote namen naar de Chinese competitie te trekken. Carlos Tévez, Oscar en Axel Witsel (foto) gingen deze winter al voor vele miljoenen naar Azië en eerder maakten onder anderen Graziano Pellè, Hulk en Ezequiel Lavezzi al die stap.