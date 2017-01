Faber ziet talent zijn kans grijpen: "Vertrek Rusnák schept ruimte"

5 januari 2017 – FC Groningen won donderdag zeer moeizaam haar eerste wedstrijd van 2017. De 2-3 overwinning tegen Almere City kan voor een groot deel op het conto worden geschreven van Ajdin Hrustic. De beloftevolle aanvallende middenvelder scoorde en gaf een assist tegen de Flevolanders.



"Ik geef de jeugd graag de kans", vertelde trainer Ernest Faber na afloop tegenover FC Groningen TV. "Albert Rusnák is naar Amerika vertrokken (Real Salt Lake, red.) en gaat daar een mooie nieuwe uitdaging aan. Dat schept weer ruimte voor jeugdspelers. Hij doet het goed, heeft er alles voor over. En niet alleen hij. Ook Roland Baas en Glenn Bijl hebben het goed gedaan."



Hrustic, die na rust inviel bij een 2-0 achterstand, was zeer te spreken over de oefenzege. "Na rust hebben we als team goed gespeeld en ons teruggeknokt naar 2-3. Het had zelfs 2-4 kunnen zijn. Bovendien heb ik ook nog gescoord, dat is altijd een bonus."



In september 2014 werd Hrustic transfervrij overgenomen van Schalke 04, maar maakte nog geen officieel debuut in het eerste. De twintigjarige Australiër maakte wel al 35 keer zijn opwachting bij de beloften.