Ajax opent gesprekken met modelprof Schöne

7:35 – Ajax en Lasse Schöne gaan snel met elkaar om tafel om het over hun aflopende contract te hebben. De Deense technicus lijkt met een nieuwe verbintenis beloond te gaan worden voor de wijze waarop hij zich vanuit een reserverol wist terug te knokken naar een basisplaats.



Schöne kwam niet altijd even veel aan de bak bij Ajax, maar mekkerde nooit en bleef steevast strijden voor een basisplaats. Dat wierp zijn vruchten af: waar Jairo Riedewald eerder dit seizoen de vaste 'nummer zes' van Ajax zou zijn, wist Schöne deze plek op wilskracht in handen te krijgen. Het leidt waarschijnlijk tot een nieuw contract. Directeur voetbalzaken Marc Overmars heeft tegenover De Telegraaf bevestigd dat beide partijen met elkaar in gesprek gaan over een nieuw contract.



Een van de spelers die door Schöne voorbijgestreefd werd in de hiërarchie is Nemanja Gudelj. De Servische middenvelder heeft daarom eieren voor zijn geld gekozen. Hij is reeds medisch gekeurd door het Chinese Tianjin Teda en gaat daar voor 6 miljoen euro naartoe verkassen.