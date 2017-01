CL-winnaar van 2012 voegt zich bij Gudelj in China

7:47 – In navolging van Nemanja Gudelj strijkt er nog een bekende naam uit het Europese voetbal neer bij Tianjin Teda. De Chinese club is erin geslaagd om John Obi Mikel vast te leggen. De 29-jarige middenvelder uit Nigeria komt over van Chelsea en gaat naar verluidt een weeksalaris van bijna 164.000 euro verdienen.



Mikel zat bij Chelsea op een zijspoor, omdat hij niet in de plannen van manager Antonio Conte voorkwam. De Nigeriaan mocht daarom op transfervrije basis vertrekken uit West-Londen. Hij is reeds medisch gekeurd bij Tianjin Teda, dat dus ook al de komst van Gudelj heeft bezegeld.



In 2006 kwam Mikel bij Chelsea terecht. Hij wist twee keer te Premier League-titel en vier FA Cups te pakken, maar kende in 2012 het grootste succes met The Blues. Toen werd ten koste van Bayern München de Champions League gewonnen. Mikel had een basisplaats in de finale in München.