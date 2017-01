Vitesse laat Ota terugkeren naar Japan: "Lucratieve deal"

7:52 – Aan de samenwerking tussen Kosuke Ota en Vitesse is na iets meer dan een jaar alweer een einde gekomen. De 29-jarige linksback had in Arnhem nog een contract tot 2020, maar verkast per direct naar FC Tokyo. Dat maakt Vitesse vrijdagochtend op de eigen website bekend.



In december 2015 werd de Japanner door Vitesse overgenomen van FC Tokyo, waarvoor hij drie seizoenen had gespeeld. Nu laat de eredivionist hem dus weer terugkeren naar de Japanse club, omdat hij in Arnhem geen vaste basisplaats meer had. Bovendien is Vitesse naar verluidt bezig met Alexander Büttner voor de linksbackpositie.



"Het is een fantastische jongen maar het is ook geen geheim dat hij het lastig had qua aanpassingen en in de communicatie", legt technisch directeur Mo Allach uit. "Mede op basis van zijn eigen wens hebben we meegewerkt aan een lucratieve deal met zijn vorige club."



De verdediger, die niet met Vitesse mee op trainingskamp was naar Spanje, heeft in totaal 26 eredivisiewedstrijden gespeeld.