Eagles lenen nog een speler van een Engelse topclub

11:06 – In navolging van Daniel Crowley, die in de tweede seizoenshelft van Arsenal gehuurd wordt, heeft Go Ahead Eagles nog een huurling van een Engelse grootmacht verwelkomd. Pedro Chirivella, die sinds 2013 bij Liverpool speelt, komt op huurbasis in de Adelaarshorst spelen.



Chirivella is een voormalig jeugdspeler van Valencia en speelde zijn wedstrijden vooral in de beloftenploeg van Liverpool. Hij kwam tot dusver ook al vijf keer in actie namens de hoofdmacht van Liverpool, waar hij zijn contract in maart verlengde. In de Europa League mocht de 19-jarige middenvelder vorig seizoen ervaring opdoen tegen Girondins Bordeaux.



De aanwinst sluit vandaag (vrijdag) aan bij de selectie van trainer Hans de Koning. "Pedro staat in Engeland te boek als een groot talent", zegt technisch manager Dennis Bekking op het digitale thuis van de Eagles. "Niet voor niets verlengde Liverpool vorig jaar zijn contract tot 2020. We zijn zeer content een speler met zijn kwaliteiten toe te voegen aan onze selectie. Ik heb hem zelf zien spelen in Liverpool en was onder de indruk van zijn voetballende kwaliteiten. Hij is balvast, brengt rust in balverlies en balbezit en beschikt over veel inzicht en spelintelligentie", aldus Bekking.



Chirivella deed al wat research naar Go Ahead en kijkt ernaar uit om vlieguren te maken in Deventer. "Ik wist natuurlijk al het nodige van de Nederlandse competitie, aangezien er regelmatig Nederlandse Eredivisieduels worden uitgezonden in Spanje en Engeland. Go Ahead Eagles kende ik daarom ook. Op foto's en video's zag ik een mooi stadion met fans dicht op het veld. Wat die fans van mij kunnen verwachten? Een technische speler, die niet vaak de bal verliest. En dat ik er alles aan ga doen om samen met m'n teamgenoten handhaving te bewerkstelligen", stelt Chirivella.