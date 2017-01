Aanklacht FNV tegen de FIFA als ongegrond verklaard

12:43 – De FNV heeft geen succes behaald met een aanklacht tegen de FIFA. De Nederlandse vakbond vond het onterecht dat de voetbalbond het WK van 2022 aan Qatar had toegewezen, maar is voor de Zwitserse rechtbank in het ongelijk gesteld.



De FNV was van mening dat de wereldvoetbalbond een fout heeft gemaakt door het WK van 2022 toe te wijzen aan dat land. Qatar begon in 2011 met de voorbereidingen voor het WK en sindsdien zijn er honderden gastarbeiders omgekomen. Reden voor de FNV om in actie te komen, maar de Zwitserse rechtbank heeft de FIFA dus in het gelijk gesteld.



Volgens de rechtbank controleert de FIFA de situatie in Qatar op de goede manier.