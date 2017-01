Brands: "Willen Van Nistelrooy en Van Bommel een rol geven"

18:26 – Marcel Brands heeft al veel sollicitaties ontvangen voor de rol van hoofdtrainer van Jong PSV. De technisch manager laat weten dat er na het trainingskamp van de Eindhovenaren gesprekken gevoerd gaan worden met enkele kandidaten.



Omdat de huidige trainer, Pascal Jansen, aan het eind van het seizoen de taak van hoofd jeugdopleidingen op zich neemt, wordt er een vervanger gezocht. Daarbij worden de namen van Jurgen Dirkx, Ruud van Nistelrooy en Mark van Bommel genoemd. "Natuurlijk willen we Van Nistelrooy en Van Bommel graag een rol geven in onze opleiding. Dat kan bij Jong PSV, maar bijvoorbeeld ook bij onder 19, onder 17, of als individuele trainer", aldus Brands in gesprek met Omroep Brabant.



Ook gaf Brands nog een update over eventuele aanstaande transfers. "Vorig jaar hebben we Marco van Ginkel pas aan het einde van de transferperiode gehaald, nu al meteen aan het begin. Op dit moment is er wel het gebruikelijke makelaarsgedoe. Maar onze selectie is nu groot genoeg en alles wat we willen, hebben we nu al binnen", zegt de technisch manager, die wel aangeeft dat spelers nog kunnen vertrekken. "Simon Poulsen en Florian Jozefzoon hebben aangegeven dat ze wel willen vertrekken om aan speeltijd toe te komen. Maar tot nu toe heeft dat nog tot niets geleid."