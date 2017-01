Chelsea verhuurt Brown, Lewandowski weigerde aanbieding

20:00 – Chelsea heeft Isaiah Brown tot het einde van het seizoen aan Huddersfield Town verhuurd. De oud-speler van Vitesse speelde de eerste seizoenshelft nog voor Rotherham United, maar die overeenkomst werd vroegtijdig beëindigd.



Brown kwam bij Rotherham tot zeventien duels waarin hij driemaal trefzeker was. De club strijdt echter om degradatie in het Championship waar Huddersfield om de bovenste plaatsen meedoet. Manager David Wagner is in ieder geval blij met de komst van het talent. "Hij is een heel groot talent in Engeland en het is geweldig dat Chelsea bereid is om hem tot het einde van het seizoen aan ons te verhuren."



Lewandoski

Ook Robert Lewandowski had volgens zijn zaakwaarnemer Cezary Kucharski de overstap naar China kunnen maken. Daar had de Bayern München-speler ruim veertig miljoen euro per jaar kunnen verdienen. "Iemand die sterspelers naar China probeert te krijgen nam contact met me op. Om welke club het ging werd niet gezegd, maar hij zou meer dan veertig miljoen euro kunnen verdienen", aldus Kucharski tegenover SportoweFakty.