Willem II reageert verbaasd op melding Club Brugge

21:24 – Willem II heeft verbaasd gereageerd op het feit dat Club Brugge via de officiële website meldt dat Nikola Storm in gesprek zou zijn met de Tilburgers. Volgens een woordvoerder van de club is daar namelijk niets van waar en wordt Willem II pas actief op de transfermarkt wanneer er eerst spelers vertrekken.



Volgens Club Brugge is aanvaller Storm in gesprek met zowel OH Leuven als Willem II over een eventueel vertrek op huurbasis. Tegenover Omroep Tilburg zegt een woordvoerder van de club dat die melding niet op de waarheid gebaseerd is. De Tilburgers begrijpen niets van de communicatie van de Belgen.



"We zijn verbaasd dat dit op de site van Club Brugge staat. We gaan ons pas actief roeren op de transfermarkt, wanneer er spelers vertrekken. Oriënteren op de transfermarkt doen we als club altijd, maar de vermelding op de site van Club Brugge berust niet op waarheid", aldus de woordvoerder.