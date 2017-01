City bekert verder na klinkende zege op West Ham United

22:56 – Manchester City heeft in het FA Cup-toernooi de achtste finales bereikt door een overtuigende 0-5 overwinning te boeken. In eigen stadion maakte West Ham United geen seconde kans op de volgende ronde. Al in de eerste helft rekende de ploeg van Pep Guardiola af met de tegenstander.



Manchester City kwam pas na een half uur spelen goed op stoom. De bezoekers kregen een strafschop toegewezen en Yaya Touré, die in dienst van City nog nooit een penalty miste, faalde ook nu niet vanaf elf meter. Daarna ging het snel voor de ploeg van Guardiola. Vijf minuten voor tijd betekende een eigen doelpunt van Haavard Nordtveit de 0-2. Nog geen twee minuten later viel ook de derde treffer toen Raheem Sterling de compleet vrijstaande David Silva vond.





Na rust ging City verder waar het gebleven was en was het Sergio Agüero die op simpele wijze de vierde goal van de avond binnen kon tikken. Daarna kreeg West Ham-doelman Adrian het iets rustiger want het vijfde doelpunt van de bezoekers viel pas in de slotfase. Uit een hoekschop was het verdediger John Stones die kon binnenkoppen en zo zijn eerste doelpunt in het shirt van Manchester City maakte.



Manchester City kan na het bekerduel uitkijken naar een week rust. Voor de huidige nummer vier in de Premier League begint de competitie pas weer op 15 januari. Dan staat het uitduel met het Everton van Ronald Koeman op het programma.